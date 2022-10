O golo de Bruno Almeida, aos 87 minutos, permitiu aos açorianos conquistar a primeira vitória como visitantes nesta edição da I Liga, mantendo-se, contudo, no 16.º e antepenúltimo lugar do campeonato, em posição de 'play-off' de manutenção, com oito pontos.

Já o Vizela, que ficou em inferioridade numérica aos dois minutos por expulsão, com vermelho direto, de Ivanildo, vê interrompida uma série de duas vitórias na I Liga, na qual ocupa o 12.º posto, com 11 pontos.

