Em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, os açorianos tinham de obter um resultado melhor do que o Vitória de Guimarães para garantirem o sexto posto, tendo cumprido o seu papel, ao baterem os algarvios com golos de Cryzan (33 minutos), Hidemasa Morita (45), Allano (59) e Carlos Júnior (63).

Com esta vitória, o Santa Clara fechou o campeonato no sexto posto, com 46 pontos, enquanto o Farense baixa à II Liga, terminando o campeonato na 17.ª e penúltima posição, com 31.

