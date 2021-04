As autoridades informaram que, "após várias semanas de trabalho conjunto", apresentaram à UEFA a proposta de lotação do recinto, "com base nos critérios fornecidos", tendo em conta a pandemia de covid-19 e de "acordo com os indicadores e valores determinados pelas autoridades de saúde".

O Estádio de San Mamés, com capacidade para 53.331 espetadores, irá receber os jogos Espanha-Suécia (14 de junho), Espanha-Polónia (19 de junho) e Eslováquia-Espanha (23 de junho), referentes ao grupo E, além de um dos encontros dos oitavos de final.

