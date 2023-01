"Nunca seria uma decisão fácil quando chegássemos a este ponto. Como disse no ano passado, quando parei de jogar singulares, sempre quis terminar [a carreira] aqui na Austrália. No ano passado, ainda não estava preparada para colocar um ponto final em tudo", resumiu Stosur, em conferência de imprensa, em Melbourne Park, onde na segunda-feira arranca o Open da Austrália.

Após ter figurado no 'top 10' mundial entre 2010 e 2012, tendo ocupado mesmo a quarta posição do 'ranking' WTA, e de ter vencido o US Open e sido finalista em Roland Garros (2011), a australiana de 38 anos conheceu um declínio na sua carreira de singulares, centrando-se nos pares.

Vencedora de nove títulos de singulares, Stosur conquistou ainda 28 cetros em pares femininos, incluindo dois no Open dos Estados Unidos (2005 e 2021), um na Austrália (2019) e outro em Roland Garros (2006).

Foi ainda campeã de pares mistos em Wimbledon (2008 e 2014) e no 'Slam' do seu país (2005), que escolheu para se despedir do ténis.

No seu 21.º e último Open da Austrália, que decorre entre segunda-feira e 29 de janeiro, Stosur vai fazer dupla com a francesa Alizé Cornet.

