Bennett, de 29 anos, cumpriu os 192 quilómetros entre Montzen e Visé em 4:42.31 horas, batendo sobre a meta o francês Démare, novo camisola amarela, e o alemão John Degenkolb (Lotto Soudal), terceiro.

A quarta vitória da época para Bennett surgiu depois de a fuga ter deitado a perder a vantagem que trazia já nos últimos 1.000 metros, dando a oportunidade aos velocistas de disputar novo ?sprint'.

O irlandês impôs-se da mesma forma que tinha feito numa etapa do Tour Down Under, na Race Torquay e numa etapa da Volta a Burgos, enquanto o segundo classificado arrebatou a liderança da geral, agora com 16 segundos de vantagem para o belga Amaury Capiot (Vlaanderen-Baloise), segundo.

O único português em prova, André Carvalho (Hagens Berman Axeon), foi 42.º classificado, a 1.05 minutos do vencedor, e caiu para a mesma posição na geral, a 1.21 de Démare.

Na quarta-feira, a última de quatro etapas liga Blegny a Erezée em 199,4 quilómetros de perfil acidentado, com sete contagens de montanha, três de primeira categoria.

