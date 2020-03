"Saiu de cima de mim uma grande carga emocional" -- Jorge Jesus O treinador de futebol do Flamengo, o português Jorge Jesus, disse hoje que lhe "saiu de cima uma grande carga emocional", depois do resultado negativo ao terceiro teste da pandemia covid-19, assegurando que vai continuar em quarentena. desporto Lusa desporto/saiu-de-cima-de-mim-uma-grande-carga_5e73dfc707faa719516125af





"Olá malta! Hoje é o primeiro dia depois de eu saber o resultado do novo teste que fiz ao coronavírus, que deu negativo. Estou bem, como estava nos outros dias, mas saiu de cima mim uma grande carga emocional", afirmou o técnico do campeão brasileiro e sul americano, na conta pessoal Instagram.

A primeira análise efetuada ao treinador luso tinha dado "resultado positivo fraco/inconclusivo", assim como a contra-análise, o que obrigou a que fizesse um terceiro teste.

Contudo, Jesus assegurou que vai manter-se em quarentena "a pensar em si e nos outros", e frisa que "o vírus não escolhe cores, não escolhe religião nem escolhe estrato social".

Por fim, deixou um agradecimento "do fundo do coração" aos seus amigos, aos adeptos do 'Fla' e aos seus seguidores.

