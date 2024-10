"Impossíveis não há na vida. Mas eu diria que é muito difícil. Já marcou muitos [golos], vai continuar a marcar. Seria muito, muito, muito difícil", vincou o líder dos 'leões', em entrevista à RTP 3.

Questionado sobre se, a ter de escolher, preferia perder o avançado sueco ou o treinador, Rúben Amorim, Varandas lembrou que, "enquanto administrador" do clube, tem de "viver no futuro" e, nesse sentido, está "já há vários anos preparado" para entradas e saídas de jogadores, treinadores ou dirigentes.

Reconheceu que o "assunto do momento" no clube é a saída do diretor desportivo, Hugo Viana, para o Manchester City, que acontece por "mérito dele", mas também um sinal de como hoje o Sporting "é visto lá fora", pelos clubes estrangeiros.

"Olham e veem um clube que se reinventou, dá lucro, ganha títulos e valoriza os seus ativos. Este é o patamar de excelência em que o Sporting é visto lá fora. E para nós, Sporting, é muito importante que o Hugo Viana tenha sucesso no Manchester City, porque queremos ser vistos lá fora desta maneira", afirmou Varandas.

Ainda sobre o atual diretor desportivo dos 'leões', Varandas lembrou que "há seis anos criticavam Hugo Viana", mas o clube acreditou sempre no seu "potencial" e refutou as acusações de que o Sporting acertou na contratação de Rúben Amorim, mas falhou antes na escolha de outros treinadores.

"Posso dizer aqui, sem qualquer problema: Leonardo Jardim, Abel Ferreira, Rui Jorge, Quique Setién, Unai Emery, com quem Hugo Viana tem uma excelente relação, todos, por diferentes razões, agradeceram mas não quiseram vir. Estamos a falar nesse período de 2018 a 2020", revelou Frederico Varandas.

Por isso, reconheceu "a coragem de um jovem" que iria, "teoricamente, para um cemitério de treinadores" e voltou a considerar Rúben Amorim como um dos melhores do mundo.

"Quando é que vou perder o Rúben Amorim, se é este ano ou para o próximo... Ouço esta pergunta há mais de quatro anos. Para mim, o que devia orgulhar todos os sportinguistas, é como é que um dos melhores treinadores do mundo está há cinco anos no Sporting", desabafou.

Apesar disso, questionado sobre se a conquista de um título europeu de futebol é um desígnio da sua presidência, Varandas respondeu que "estaria a mentir" se dissesse que acredita que o Sporting vai vencer a Liga dos Campeões.

"Não acredito e não é pela falta de competência da minha equipa, da minha estrutura. Simplesmente, temos de ter a consciência do que somos enquanto país, da economia que somos e com quem competimos. Para o Sporting ganhar uma Liga dos Campeões, teria tudo de correr espetacularmente e os nossos concorrentes serem profundamente incompetentes", analisou o presidente do Sporting.

SYL // AJO

Lusa/Fim