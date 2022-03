"Esta decisão foi tomada em solidariedade com a Ucrânia e segue as recomendações feitas pelo Comité Olímpico Internacional às Federações Desportivas Internacionais e aos organizadores de eventos desportivos para não convidarem ou permitirem a sua participação", justifica o Comité Executivo dos Comités Olímpicos Europeus (COE).

De acordo com o COE, esta solução na competição que reúne desportistas com idades até aos 18 anos visa "salvaguardar o bem-estar dos jovens atletas, bem como proteger a integridade do evento".

Esta decisão surge um dia depois da Associação Internacional dos Jogos Mundiais (IWGA) e o Conselho Executivo do Comité Organizador dos Jogos Mundiais Birmingham 2022 terem decidido proibir a participação de atletas e oficiais russos e bielorrussos na competição que decorre de 07 a 17 de julho.

O Comité Olímpico Internacional (COI), normalmente neutro no que toca a política, recomendou na segunda-feira a exclusão de russos e bielorrussos das competições desportivas, bem como da organização de eventos das modalidades.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

