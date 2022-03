O comité executivo da federação russa de futebol decidiu "apoiar a decisão de declarar interesse" na organização dos torneios de 2028 ou 2032, anunciou o organismo, que não adiantou quando a proposta será formalizada, nem se tem preferência por alguma das edições do europeu.

"Vamos apresentar uma proposta para acolher os Campeonatos da Europa de 2028 ou 2032", disse Sergei Anokhin, membro da direção da federação russa, em declarações à 'Match TV'.

Também hoje, as federações de futebol da Inglaterra, Irlanda do Norte, República da Irlanda, Escócia e País de Gales mostraram interesse formal junto da UEFA em organizar a fase final do Campeonato da Europa de 2028.

Esta manifestação de interesse da Rússia surge numa altura em que as seleções russas e os clubes estão suspensos de todas as competições, numa decisão conjunta da UEFA e da FIFA, devido à guerra na Ucrânia.

A Rússia apresentou um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), que já rejeitou suspender as sanções aplicadas pelos dois organismos até que exista uma decisão final sobre o processo.

A seleção russa deveria enfrentar em Moscovo a Polónia, numa das meias-finais dos 'play-offs' da qualificação europeia para a fase final do Campeonato do Mundo, mas foi impedida de participar.

Quanto à final da edição de 2021/22 da Liga dos Campeões de futebol, que estava prevista para a cidade russa de São Petersburgo, acabou por ser transferida para Paris.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

AJO // PFO

Lusa/Fim