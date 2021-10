O atual dono da baliza da Roma entra num restrito lote de futebolistas lusos que alcançaram os três dígitos, juntando-se a Cristiano Ronaldo (182), João Moutinho (140), Luís Figo (127), Pepe (122), Nani (112) e Fernando Couto (110).

Tal como Rui Patrício, de 33 anos, também Ronaldo (36), Moutinho (35) e Pepe (38), que integram o 'top 4', são hoje titulares face aos luxemburgueses.

No que respeita a guarda-redes, o ex-jogador do Sporting já era há muito líder destacado em matéria de internacionalizações 'AA', superando por larga margem os já retirados Vítor Baía (80) e Ricardo (79), que completam o pódio.

O jogador natural de Marrazes, e formado no Sporting, atinge este marco quase 11 anos após a estreia pela seleção 'AA', em 17 de novembro de 2010, num particular em que Portugal goleou a Espanha por 4-0, sendo que antes já tinha sido chamado ao Euro2008, embora sem participar em qualquer partida.

Desde então, foi sempre chamado a integrar a seleção nas principais competições internacionais, contando no currículo com mais três europeus (2012, 2016 e 2020) e dois mundiais (2014 e 2018).

À exceção do campeonato do Mundo de 2014, no Brasil, em que só fez um jogo, por conta da lesão sofrida na estreia, com a Alemanha, Rui Patrício foi titular absoluto na baliza nacional em todas os jogos das outras competições, sendo um dos principais 'obreiros' da conquista do Euro2016.

Os números de Patrício incluem dois títulos, a Liga das Nações e esse Europeu, tendo sido titular em 98 dos 100 encontros em que participou por Portugal -- à entrada para o embate de hoje, soma 58 vitórias, 23 empates e 18 derrotas.

O estatuto de Rui Patrício na seleção é de tal forma notável que o segundo guarda-redes mais internacional ainda em atividade é Beto, de 39 anos, que conta com 16 partidas por Portugal, mais duas do que Anthony Lopes (14), o habitual suplente.

