De acordo com a informação divulgada no sítio oficial na FPF na Internet, a lista dos convocados da equipa das 'quinas' será anunciada em conferência de imprensa, com início às 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seleção nacional, que nunca conquistou o troféu, mas foi finalista vencida em 1994, 2015 e 2021 e terminou no terceiro lugar em 2004, integra o Grupo C da edição de 2025, cuja fase final se realiza na Eslováquia, entre 11 e 28 de junho.

Portugal vai disputar os três jogos do agrupamento na cidade de Trencin, em 11 de junho, perante a França, às 20:00 (hora de Lisboa), em 14, com a Polónia, também a partir das 20:00, e em 17, frente à Geórgia, com início às 17:00.

RPC // VR

Lusa/fim