"O Estoril Praia é uma equipa carregada de ambição e um adversário perigoso, pela qualidade dos seus jogadores, mas, também, pelo conforto na tabela classificativa, com apenas três derrotas como visitante nos últimos nove jogos. Vão querer vencer o jogo, mas nós temos de querer mais", disse Rui Ferreira.

O técnico do AVS, que falava na conferência de antevisão, não escondeu a "semana dura" depois da pesada derrota sofrida em Famalicão, na última jornada (4-1), e aproveitou para deixar alguns recados para o balneário.

"Foi uma semana mais carregada, e é importante sentir tanto as vitórias como as derrotas. Temos de manter sempre um nível competitivo forte e fazer os jogadores compreenderem o contexto em que estamos inseridos. Para vencer, precisamos de correr mais do que o adversário", sublinhou.

Rui Ferreira admitiu mesmo "algum relaxamento mental" na equipa e defendeu que "os jogadores têm de assumir a responsabilidade", num jogo que classificou como "muito difícil".

"O Estoril Praia está a fazer um excelente campeonato, sabemos que será um jogo muito difícil. No entanto, temos total confiança nos nossos jogadores para este encontro, que é fundamental para nós. Estamos certos de que teremos um grupo forte e coeso", reiterou.

Para a receção ao Estoril Praia, que coincidirá com os 70 anos da elevação das Aves a vila, Rui Ferreira já poderá contar com os defesas Aderllan Santos, Nacho e Rafael Rodrigues, numa lista de indisponíveis restrita a Gerson Rodrigues, por lesão.

O AVS, 16.º classificado e em zona de play-off de permanência, com 23 pontos, recebe o Estoril Praia, nono, com 36, às 20:15 de sexta-feira, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em jogo que será arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.

