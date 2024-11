Depois do triunfo de quinta-feira sobre os checos do Mladá Boleslav (2-1), o nono em nove partidas 'europeias' na época em curso, a formação vitoriana começou hoje a preparar o encontro de domingo, em Ponta Delgada, com o intuito de vencer e de atravessar a paragem competitiva de novembro nos cinco primeiros lugares do campeonato.

"A mensagem é que a equipa seja competitiva e ambiciosa, não se cansando de ganhar. Temos 21 jogos oficiais. Mesmo os jogadores que não jogaram ontem [quinta-feira] e têm uma semana de trabalho normal já vêm de um ciclo de cansaço acumulado. Temos de ser maduros e de perceber que o jogo não vai ser sempre tão bem jogado como nós queremos", disse, na antevisão ao duelo.

Na antecâmara de um embate entre duas equipas com os mesmos 18 pontos, o 'timoneiro' vitoriano realçou que, "mais do que ficar acima do Santa Clara", a principal motivação dos seus pupilos para a viagem à ilha de São Miguel é a de "dar sempre um bocadinho mais" para continuar a ganhar e a subir na tabela.

"Temos de ter sempre um bocadinho mais para dar. O caminho tem sido fantástico, mas temos de fazer tudo para ganhar o jogo seguinte. (...) Se somos quintos, queremos ser quartos. Para ser quartos, temos de trabalhar muito para ultrapassar o Santa Clara e de continuar a ganhar", acrescentou.

Rui Borges defendeu, por isso, que o plantel deve pensar sempre "jogo a jogo" e "saber sofrer junto" antes de enfrentar um adversário que venceu quatro dos cinco jogos em casa, tendo somente perdido com o FC Porto (2-0), e que "mantém a base" com que se sagrou campeã da II Liga na época 2023/24.

Para o técnico de 43 anos, o Santa Clara é "uma equipa forte e competitiva", bem orientada pelo treinador Vasco Matos, que aproveita a sua capacidade atlética e a qualidade dos seus jogadores para criar perigo em transições ofensivas, com "boas tomadas de decisão".

Sem os defesas centrais Mikel Villanueva e Jorge Fernandes, ambos lesionados, para a viagem marcada para sábado, Rui Borges reconheceu ainda que tem "muitas boas dores de cabeça" nesse setor, face à estreia absoluta do espanhol Óscar Rivas com um golo, na quinta-feira.

"Esteve tranquilo a jogar perante os nossos adeptos. Nas primeiras ações, deram-lhe conforto e ganhou confiança. É um miúdo muito focado e rigoroso. Apesar de não estar a jogar, mostra essa parte competitiva. Mereceu a oportunidade", disse.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 18 pontos, defronta o Santa Clara, sexto, também com 18, em desafio da 11.ª jornada, marcado para domingo, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

TYME // AJO

Lusa/Fim