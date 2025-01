"É normal que eu prefira claramente ficar com o Viktor [Gyökeres], porque é um jogador diferenciado, que está identificado com o clube, a equipa, os colegas. É claro que o Viktor é um jogador importante e qualquer treinador quereria contar com ele até ao fim" reconheceu o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

As possíveis saídas e entradas de jogadores durante este mês ocuparam uma boa parte da antevisão da visita ao Vitória de Guimarães, a contar para a 17.ª jornada da I Liga portuguesa, a última da primeira volta.

No que respeita a saídas, o técnico lembrou que "o clube não precisa de dar garantias" porque "tem cláusulas nos atletas" que, se forem acionadas, "o próprio clube não pode fazer nada se a vontade do atleta for sair".

"Por isso, eu não me foco nisso, não estou preocupado. Mas não estou mesmo. Não digo isto da boca para fora. Isso não me preocupa. Preocupa-me o jogo de amanhã [sexta-feira], porque será um jogo difícil", assegurou.

Quanto a entradas, disse estar mais empenhado em "acelerar processos e comportamentos" com os jogadores que tem.

"Eu não posso desviar [o foco] do trabalho, porque se perdemos pontos e ando aqui num vai e vem, não queremos isso. Queremos ser consistentes com aquilo que temos. Depois, se o mercado nos der alguma coisa, ótimo. Se não nos der, ótimo na mesma. Vamos com os que temos e seremos muito competentes com os que temos", reforçou.

No entanto, questionado sobre se podia prometer aos adeptos do Vitória de Guimarães que não irá contratar jogadores ao seu antigo clube, Rui Borges respondeu que não promete "mais nada" a não ser "trabalho".

"Há muitos bons jogadores lá e não é só para o Sporting, é para qualquer outra equipa. Por isso, se nalgum momento eu achar ou tiver de indicar algum [jogador do Vitória de Guimarães], vou indicar, sem problema", reconheceu.

Rui Borges abordou as possíveis saídas e entradas de jogadores na reabertura do mercado de transferências, em janeiro, durante a conferência de imprensa de antevisão da visita ao seu antigo clube.

O Sporting joga com o Vitória de Guimarães na sexta-feira, em partida da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e arbitragem de João Gonçalves (AF Porto).

