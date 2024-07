Em declarações aos meios do clube vitoriano, o técnico recém--contratado ao vizinho Moreirense considerou que o "espírito de grupo", após pouco mais de três semanas de trabalho, é "excelente", com "muita positividade e competitividade", e valorizou a "resposta muito boa" dos seus pupilos a um modelo tático diferente, após duas épocas a linha de três defesas foi a norma.

"A resposta dos jogadores tem sido fantástica: estão muito disponíveis para aprender e aceitam muito bem as nossas mensagens. Por isso, já se encontram minimamente identificados com as nossas ideias e com o que se pretende para o coletivo. Ainda temos, porém, margem para crescer", realçou, durante o estágio de pré-temporada que decorre na região do Algarve, até sábado.

Embora a mudança em "alguns pormenores" do jogo exija "mais tempo", o 'timoneiro' de 43 anos vincou que os atletas a seu cargo têm "muita qualidade" e são "muito inteligentes", pelo que têm a capacidade de "jogar em qualquer sistema" e de se apresentarem "dentro do que é expectável" para o primeiro jogo oficial da temporada, em 25 de julho.

O Vitória de Guimarães visita, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, o Floriana, de Malta, ou o Tre Penne, de San Marino, equipas que se defrontam na primeira pré-eliminatória, e disputa a segunda mão em casa, em 01 de agosto, em desafios que constituem oportunidades para "melhorar muito".

"A equipa não estará ainda ao nível que desejamos. Por mais que se provoquem erros num jogo particular, é tudo diferente numa partida oficial. Aí, sobem claramente os níveis de ansiedade e de adrenalina. (...) Os jogos oficiais mexem muito mais com os atletas. Nesses jogos, vamos dar outras respostas, aprendendo ao mesmo tempo com os erros", admitiu.

Apesar dos triunfos sobre Trofense (2-1), Portimonense (2-0) e equipa sub-23 do Farense (6-1) nos encontros de preparação já realizados e de "o ADN do Vitória apontar no sentido de ganhar", Rui Borges está, para já, mais focado na "disponibilidade física dos jogadores"

À espera de uma equipa a "ombrear com qualquer adversário" ao longo da época 2024/25, o treinador considerou ainda que os minhotos vão triunfar mais vezes se apresentarem a "atitude correta em todos os jogos", mesmo nos dias em que escasseie a qualidade do futebol exibido.

"O objetivo será sempre o mesmo: ganhar. Quando não jogarmos tão bem, terá de sobressair a componente competitiva, o rigor e a vontade. Não vamos ganhar sempre tendo por base a qualidade, porque do outro lado também vai aparecer qualidade", referiu.

O Vitória de Guimarães cumpre o próximo jogo de pré-temporada frente ao Middlesbrough, da segunda divisão inglesa, num compromisso à porta fechada agendado para sábado, último dia do estágio.

