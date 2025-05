"É o melhor avançado da Europa, e assim é demonstrativo nos números dele. Vai ser apetecível [para outros clubes], agora, tem cláusulas. E acredito que, se ele não chegar a sair do Sporting, vai estar aqui muito feliz", afirmou o técnico dos 'verde e brancos', em conferência de imprensa, em Alcochete.

Nos últimos meses em sido noticiado o interesse de vários clubes europeus em contratar Viktor Gyökeres, autor de 62 golos em 57 jogos nesta época, entre campeonato (39), Taça de Portugal (quatro), Taça da Liga (quatro), Liga dos Campeões (seis) e também ao serviço da seleção da Suécia, na Liga das Nações (nove).

Além do avançado, Borges admitiu que "é difícil" dar "garantias" sobre a continuidade de todos os jogadores da 'espinha dorsal' dos bicampeões nacionais, mas disse acreditar que "ficará, se não todo, uma grande parte do plantel para a próxima época".

"Acredito, tenho a certeza, que ficará, se não todo, pelo menos uma grande parte do grupo. Tem sido também essa a política do clube nos últimos anos e disso é bem demonstrativo as conquistas [que tem alcançado]", comentou o treinador 'leonino'.

Antes de Rui Borges falar sobre a próxima época, também o médio Hjulmand já tinha dito aos jornalistas, na Academia do Sporting, que "é sempre difícil, para um jogador, falar do futuro", mas o técnico também acredita que não vai perder o seu capitão.

"É claramente indispensável, mas ele tem contrato com o clube, por isso, estou tranquilo nesse sentido. Também por tudo o que temos conversado, acho que é um jogador que está ligado ao Sporting, gosta muito do Sporting e que está feliz", resumiu Rui Borges.

O treinador do Sporting falou sobre o futuro do plantel durante a antevisão da final da Taça de Portugal, frente ao Benfica.

O Sporting defronta o Benfica no domingo, na final da Taça de Portugal em futebol, com início previsto para as 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, e arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

A equipa orientada por Rui Borges procura juntar a prova 'rainha' do futebol português ao título de campeão nacional conquistado no sábado para conseguir a 'dobradinha' que escapa aos 'leões' desde 2002.

Para chegar à final da Taça de Portugal, os bicampeões nacionais deixaram pelo caminho o Portimonense (2-1, fora), da II Liga, o Amarante (6-0, casa), da Liga 3, o Santa Clara (2-1, após prolongamento, casa), o Gil Vicente (1-0, casa), e o Rio Ave (2-0 em casa e 2-1 fora), os últimos três do principal escalão competitivo nacional.

O Benfica, recordista de triunfos na competição, com 26 troféus conquistados, cumpre a sua 39.ª presença no jogo decisivo, frente ao Sporting, que disputa a final pela 31.ª vez, em busca do seu 18.º título.

Esta vai ser a oitava final entre Benfica e Sporting, a primeira desde o trágico embate marcado pela morte de um sportinguista atingido por um 'very light' disparado por um adepto 'encarnado', em 1995/96.

