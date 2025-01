"O principal favorito acaba por ser [o Sporting] por ser o atual campeão nacional, só por isso. De resto, é um campeonato que será difícil e disputado até à última jornada. Mas acredito que é muito possível e faremos tudo para sermos bicampeões", atirou o treinador, na antevisão da visita ao Vitória de Guimarães, da 17.ª jornada, na sexta-feira.

No entanto, o sucessor de João Pereira advertiu que os 'leões' não podem "baixar a guarda", uma vez que "a equipa que for mais consistente é que vai ser campeã".

O Sporting recuperou a liderança do campeonato, em igualdade com o FC Porto, após vencer o dérbi contra o Benfica, no domingo, em partida em que já foi uma equipa "à imagem do Rui Borges, competitiva e intensa", admitiu o técnico, que aponta agora à consistência como o principal objetivo.

"O grande desafio para nós, equipa técnica e jogadores, é manter essa consistência dos níveis de intensidade, de competitividade e qualidade de jogo que, aos poucos, acredito que vai ser melhor. A confiança também será maior e faremos bons jogos, não tenho quaisquer dúvidas disso, e seremos um grande Sporting", notou Rui Borges.

O ex-treinador do Vitória de Guimarães visita, na sexta-feira, o seu anterior clube, agora orientado por Daniel Sousa, e admitiu que parte "um pouco na dúvida" em relação à forma como o adversário se irá apresentar porque só pôde observar um jogo com o treinador atual, mas recusou vantagem por ter orientado os vimaranenses nas primeiras 15 jornadas da I Liga.

"Sinceramente, não vamos ser melhores porque o treinador conhece a equipa. Os jogadores também conhecem o treinador, por isso é um bocado subjetivo. Acredito, sim, que será um jogo bastante difícil porque [o Vitória de Guimarães] é uma equipa que joga muito bem, valoriza o jogo e o futebol", analisou.

O Sporting visita o Vitória de Guimarães na sexta-feira, em partida da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e arbitragem de João Gonçalves (AF Porto).

No encerramento da primeira volta, a equipa orientada por Rui Borges, ex-treinador dos vimaranenses, procura manter a liderança do campeonato, que recuperou no domingo, após vencer o Benfica, por 1-0.

O Sporting lidera com 40 pontos, os mesmos que o FC Porto, e beneficia de ter vencido os 'dragões' na quarta jornada para ter vantagem no primeiro critério de desempate. O Benfica segue em terceiro lugar, com 38 pontos.

Já o Vitória de Guimarães é sexto classificado, com 24 pontos, e vem de um empate (2-2) na visita ao Farense, na estreia de Daniel Sousa, que sucedeu precisamente a Rui Borges.

