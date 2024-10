Rúben Amorim orientou o treino na Academia, numa sessão em que os titulares no triunfo de terça-feira com o Nacional (3-1), que valeu o apuramento para a 'final four' da Taça da Liga, fizeram trabalho de recuperação e os restantes treinaram normalmente.

Depois do comunicado de terça-feira do Sporting, mantém-se a incógnita em relação à ida de Rúben Amorim para Manchester, com o treinador sem confirmar na conferência após o jogo que o acordo esteja concluído.

"É um assunto que não está decidido. Agora não tenho nada a dizer. Não quero criar ruído porque não há nada em concreto. Ainda não sabemos ao certo os pormenores. Vamos ver. Vai passar pela minha decisão. Quando tiver certezas de tudo, direi. Sempre assumi as minhas decisões e estarei cá para assumir", disse.

O Sporting, líder da I Liga, prepara a receção na sexta-feira ao Estrela da Amadora, a contar para a 10.ª jornada, a quatro dias de a equipa campeã nacional receber na Liga dos Campeões o Manchester City, clube de Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes.

Na quinta-feira, está previsto que o treinador, de 39 anos e duas vezes campeão com o Sporting (2020/21 e 2023/24), faça a antevisão do jogo com os estrelistas, em conferência de imprensa marcada para as 13:00, na Academia de Alcochete.

RPM // AJO

Lusa/Fim