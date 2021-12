"O mais importante é o nosso jogo. Ganhando, mantemos a nossa posição. Fazemos as contas, mas temos de ganhar ao Portimonense. Vamos focar no nosso jogo e, depois, vamos ver o 'clássico'. No fim, um dos três cenários estará em cima da mesa, sabendo que ainda muita gente vai perder pontos", disse, na antevisão à receção aos algarvios.

Em conferência de imprensa no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o técnico 'leonino' reforçou que o que se passa nas outras equipas não é relevante para o Sporting, pois um triunfo frente ao Portimonense deixa a equipa melhor do que na jornada anterior.

"Quem está mais tranquilo e com mais calma ao seu redor, colhe melhores resultados, penso eu. A única coisa que nos interessa é ganhar o nosso jogo", expressou, aludindo também à saída de Jorge Jesus do Benfica, a dois dias de novo embate com o FC Porto.

Sobre o Portimonense, Rúben Amorim explicou que "joga muito bem, tem mais pontos fora do que em casa, defende bem, é bom nas bolas paradas e tem jogadores rápidos na frente, que podem criar muitos problemas", mas o Sporting está preparado para os possíveis sistemas táticos dos algarvios, que podem atuar com três ou quatro defesas.

"Os jogadores treinam muitas vezes contra vários sistemas. O Nakajima pode criar problemas e tivemos atenção a isso durante a semana. Sabemos que o Aylton não joga e é importante na equipa. Olhamos para este jogo como se fosse uma final. Temos de vencer e jogar bem, para manter os adeptos com a equipa", sublinhou o treinador.

Em 15 encontros já realizados, o Sporting apenas consentiu cinco golos, um dado que Rúben Amorim abordou como "reflexo do trabalho" de toda a equipa, a contar com os atacantes, destacando também as defesas do espanhol Adán entre os postes da baliza.

"Defendem todos muito bem e são muito solidários uns com os outros. É o reflexo do trabalho. Temos tido bons resultados e é continuar assim. Temos defendido bem como equipa, defendemos com uma linha já com um ano de trabalho e isso ajuda", realçou.

Tiago Tomás está de regresso às opções do treinador, depois de contrair a infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, sendo a única novidade, enquanto o lateral Rúben Vinagre "ainda não está pronto para jogar", o avançado Jovane Cabral está "a recuperar bem" e os defesas Pedro Porro e Feddal "deram muito bons sinais e estão no bom caminho".

O Sporting, segundo classificado, com 41 pontos, recebe o Portimonense, sexto, com 24, na quarta-feira, às 21:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

DYRP // VR

Lusa/Fim