Mariana Vargem venceu pela primeira vez na Amadora e sucedeu a Ana Mafalda Ferreira, que conquistou as edições de 2018, 2019 e 2023, cumprindo os 10 quilómetros em 34.41 minutos, seguida por Emília Pisoeiro (35.01) e Susana Cunha (35.43), segunda e terceiras classificadas, respetivamente, e ambas do Águeda, numa prova cujo tiro de partida foi dado pelas 18:00.

Na prova masculina, Rúben Amaral, com o tempo de 29.28 minutos, melhorou o registo de 30.19 com que venceu a prova de 2023 e voltou a superar a concorrência, impondo-se a Fearghal Curtin, da Irlanda, (29.31) e André Pereira, atleta do Benfica (29.35), segundo e terceiro, respetivamente.

RBYR // AO.

Lusa/Fim.