O campeão do mundo em título e vencedor da edição de 2022 começou o dia com 10,8 segundos de vantagem sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), que era segundo, mas com um ataque demolidor esta manhã, Rovanperä ganhou mais 41,6 segundos ao piloto catalão, que mantém a segunda posição no final da secção matinal de hoje. O finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) é o terceiro, a 57 segundos.

Rovanperä venceu as primeiras passagens por Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, somando já seis triunfos nos 11 troços disputados até ao momento, dos 19 previstos até final da prova, no domingo.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) é o quarto, a 57,9 segundos do líder.

Pelo caminho já ficou o francês Pierre Loubet (Ford Puma), que partiu a direção em Amarante 1.

O Rali de Portugal é a quinta de 13 provas do Campeonato do Mundo.

