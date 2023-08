Na segunda jornada, em Riade, o camaronês Léandre Tawanba marcou para os forasteiros, aos 20 minutos, e Ahmed Bahusayn, aos 90+6, com o Al Nassr lançado na frente à procura pelo menos do empate, confirmou o triunfo do Al Taawon, do treinador brasileiro Péricles Chamusca.

No arranque do campeonato Arábia Saudita, após o desaire no campo do Al-Ettifaq (2-1), Luís Castro queixou-se do pouco tempo de descanso que a sua equipa teve após a participação na Taça dos Campeões Árabes, que conquistou, mas desta vez contou com as suas grandes figuras, incluindo Ronaldo, que recuperou de uma problema no joelho direito.

Para já, na frente, segue o Al Ittifaq, de Steven Gerard, que voltou a vencer, desta vez no terreno do Al Hazem, do técnico Filipe Gouveia e o médio Tozé, por 2-0.

No Al Akhdoud, Jorge Mendonça também saiu derrota da ronda, em casa perante o Al Fateh (3-1).

