O 'capitão' da seleção lusa, que soma 115 golos em 184 internacionalizações 'AA', não marcou nos dois encontros em que defrontou os turcos, que Portugal encontra na quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, nas meias-finais do caminho C.

Caso a formação das 'quinas' atinja a final, que seria em 29 de março, no mesmo palco, Ronaldo também defrontará uma seleção à qual nunca marcou, pois não o conseguiu nos dois jogos com a Itália, nem no único em que mediu forças com os macedónios.

Das 42 formações que defrontou em mais do que uma ocasião, o recordista mundial de golos em seleções só não marcou a sete, destacando-se os quatro jogos em 'branco' face à Albânia e os três perante Brasil e Inglaterra.

Perante quatro adversários, jogou duas vezes e não faturou, entre os quais a Turquia, que defrontou pela primeira vez na estreia lusa na fase final do Europeu de 2008.

Em 07 de junho de 2008, em Genebra, Cristiano Ronaldo atuou os 90 minutos e acertou uma vez no 'ferro', mas ficou em 'branco', numa vitória lusa por 2-0, selada com golos de Pepe (61 minutos) e Raúl Meireles (90+3).

Quase quatro anos volvidos, em 02 de junho de 2012, no último jogo de preparação para a fase final do Euro2012, Portugal recebeu a Turquia na Luz e perdeu, inesperadamente, por 3-1, num jogo em que Ronaldo nem de penálti conseguiu marcar.

Depois de um 'bis' de Umut Bulut (34 e 52 minutos), Nani reduziu, aos 57, e, aos 65, o 'capitão' poderia ter empatado o jogo, mas viu o seu castigo máximo ser defendido por Demirel. Aos 88, Pepe marcou na própria baliza.

Ronaldo também ficou em 'branco' nos dois jogos com Cabo Verde, Liechtenstein e Itália, a formação que, provavelmente, Portugal defrontará na final do caminho C do 'play-off', caso supere a Turquia. Os transalpinos têm de ultrapassar os macedónios.

O jogador do Manchester United defrontou pela primeira vez a Itália quando cumpria a primeira passagem pelos 'red devils', em 31 de março de 2004, num particular disputado em Braga.

A formação das 'quinas' adiantou-se logo aos cinco minutos, por Nuno Valente, mas Christian Vieri restabeleceu a igualdade, aos 40. Ronaldo entrou ao intervalo, mas quem decidiu foi o ex-benfiquista Fabrizio Miccoli, que fez o 1-2 aos 76.

Ronaldo voltou a defrontar a 'squadra azzurra' em 06 de fevereiro de 2008, na neutra Zurique, e voltou a perder e a não marcar, sendo que foi Ricardo Quaresma o autor do golo luso, numa derrota por 3-1, na preparação para o Euro2008.

Se Portugal bater os turcos e a Itália 'cair', então o adversário de Portugal será a Macedónia do Norte, que é uma das 16 seleções face às quais o 'capitão' luso só disputou um encontro e não conseguiu marcar -- contra outras 11 só precisou de um jogo.

Curiosamente, o duelo com os macedónios, realizado em Leiria, aconteceu uma semana antes do 1-3 com a Turquia.

Em 26 de maio de 2012, em pleno estágio final de preparação para o Euro2012, Portugal ficou-se por um 'nulo' na receção à formação da ex-Jugoslávia, num jogo em que Ronaldo foi substituído aos 73 minutos, por Silvestre Varela.

Cristiano Ronaldo terá, assim, pela frente novos desafios, num ano de 2022 em que só conseguiu faturar em dois dos 12 jogos disputados: marcou um golo ao Brighton e três ao Tottenham, num total de 1.011 minutos.

Portugal defronta na quinta-feira a Turquia, em encontro das meias-finais do caminho C dos 'play-offs' europeus de acesso à fase final do Mundial de 2022, em encontro marcado para o Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 19:45.

