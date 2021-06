Em encontro da primeira jornada do Grupo F, o 'capitão' da seleção lusa faturou aos 87 minutos, de penálti, num tento que lhe permite deixar para trás o francês Michel Platini, que liderava a tabela desde que marcou nove tentos na edição de 1984.

O ex-presidente da UEFA apontou os seus nove tentos em apenas cinco jogos, enquanto Ronaldo, que tinha igualado Platini nas meias-finais do Euro2016, face ao País de Gales (2-0), chegou ao 10.º tento ao 22.º encontro.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, já tinha marcado dois tentos em 2004 (seis encontros), um em 2008 (três), três em 2012 (cinco) e outros três em 2016 (sete), sendo que se torna hoje o primeiro jogador a marcar presença em cinco fases finais.

Na final do Euro2016, com a França, Ronaldo tinha tido uma primeira possibilidade para superar o gaulês, mas, vítima de uma entrada muito dura de Dimitri Payet, teve de abandonar o jogo bem cedo, por lesão, cedendo o protagonismo a Éder.

O atual jogador da Juventus marcou o seu primeiro golo no primeiro jogo que fez em Europeus: no jogo de abertura do Euro2004, no Dragão, faturou já nos descontos, não evitando, porém, o desaire luso face à Grécia, por 2-1.

Na competição que Portugal organizou, Cristiano Ronaldo marcou um segundo golo, o primeiro luso na meia-final com os Países Baixos (2-1), mais uma vez de cabeça, após um canto.

Quatro anos depois, na Áustria e Suíça, só marcou uma vez, no jogo com a República Checa (3-1), com um remate de pé direito já na área, em posição frontal, após passe de Deco. Sobre o final, surgiu isolado, mas 'deu' o golo a Ricardo Quaresma.

Em 2012, Ronaldo ficou em 'branco' nos primeiros dois jogos, mas 'bisou' ao terceiro, selando a reviravolta face aos Países Baixos (2-1), para, nos quartos de final, marcar de cabeça, em mergulho, à República Checa (1-0).

Na última presença, em 2016, também não marcou nos dois embates iniciais, falhando mesmo um penálti face à Áustria, mas 'bisou' frente à Hungria (3-3), no jogo decisivo da fase de grupos, antes do tento nas 'meias' face aos galeses.

Agora, cinco anos depois, Ronaldo voltou à 'carga', e passou a somar 10 tentos, registo que pode melhorar nos embates com Alemanha (sábado, em Munique) e França (23 de junho, em Budapeste).

Com o tento aos magiares, o 'capitão' da formação das 'quinas' aproximou-se também do recorde mundial de golos por seleções, ao somar o 105.º, em 176 encontros, colocando-se a apenas quatro dos 109 do iraniano Ali Daei.

- 'Top 10' dos melhores marcadores em fases finais do Europeu: 1. Cristiano Ronaldo (Por) 10 golos (2/2004, 1/2008, 3/2012, 3/2016, 1/2020) 2. Michel Platini (Fra) 9 (9/1984) 3. Alan Shearer (Ing) 7 (5/1996, 2/2000) 4. Patrick Kluivert (Hol) 6 (1/1996, 5/2000) . Thierry Henry (Fra) 6 (3/2000, 2/2004, 1/2008) . Nuno Gomes (Por) 6 (4/2000, 1/2004, 1/2008) . Ruud van Nistelrooy (Hol) 6 (4/2004, 2/2008) . Zlatan Ibrahimovic (Sue) 6 (2/2004, 2/2008, 2/2012) . Wayne Rooney (Ing) 6 (4/2004, 1/2012, 1/2016) . Antoine Griezmann (Fra) 6 (6/2016) - Os 10 golos de Cristiano Ronaldo: Edição Data Fase Adversário Local Golos Euro2020 15/06/16 FG1 Hungria, ? Budapeste 1 Euro2016 06/07/16 MF País de Gales, 2-0 Lyon 1 22/06/16 FG3 Hungria, 3-3 Lyon 2 Euro2012 21/06/12 QF República Checa, 1-0 Varsóvia 1 17/06/12 FG3 Países Baixos, 2-1 Kharkiv 2 Euro2008 11/06/08 FG2 República Checa, 3-1 Genebra 1 Euro2004 30/06/04 MF Países Baixos, 2-1 Lisboa 1 12/06/04 FG1 Grécia, 1-2 Porto 1

