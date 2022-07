"Estou feliz por poder continuar. Tive que me sentar por um momento para colocar o meu ombro no sítio. Foi muito doloroso, mas eu sei, por experiência, como agir nessa situação", declarou o ciclista esloveno, que caiu a cerca de 30 quilómetros da meta.

Roglic não conseguiu executar a técnica na estrada, pelo que teve de sentar-se na cadeira de um espetador para colocar o ombro novamente no lugar. "Aí, funcionou", completou.

"Foi muito difícil depois da minha queda, mas fizemos tudo o que podíamos. Agora, temos de perceber como posso continuar neste Tour", notou, depois de ter sido 61.º na etapa, a 02.59 minutos do vencedor, o australiano Simon Clarke (Israel-Premier Tech), e a mais de dois minutos do bicampeão em título, o seu compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Sempre parco em palavras, o vice-campeão do Tour2020 escusou-se a comentar se perdeu as opções de lutar pela geral, na qual é agora 44.º classificado, a 02.36 do camisola amarela, o seu colega Wout van Aert.

"Ainda não pensei nisso, tenho de recuperar primeiro", afirmou, prometendo que o conjunto neerlandês, que hoje teve uma jornada caótica, com as quedas de Roglic e Van Aert e a avaria de Jonas Vingegaard, vai continuar focado nos seus objetivos, o principal dos quais ganhar o Tour.

'Rogla', de 32 anos, tem uma história de 'desamor' com a Volta a França: em 2020, perdeu a vitória final, tida como 'certa', no contrarrelógio da penúltima etapa para o 'novato' Tadej Pogacar, e, no ano passado, caiu na terceira etapa e desistiu seis dias depois, devido às lesões resultantes desse 'azar'.

AMG // AJO

Lusa/Fim