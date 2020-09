James Harden teve uma noite para 'esquecer' em termos de lançamentos de campo, acertando apenas quatro de 15, incluindo um em nove nos 'triplos', para escassos 17 pontos, mas fez um desarme de lançamento decisivo, a 4,8 segundos do fim.

No que foi o seu melhor jogo da carreira, o 'rookie' Luguentz Dort, já com 30 pontos, lançou para colocar os OKC na fase seguinte, mas Jarden desarmou-o, garantindo o sofrido triunfo dos Rockets, num jogo muito equilibrado de início ao fim.

Robert Covington, com 21 pontos e 10 ressaltos, Eric Gordon, com 21 pontos, e Russell Westbrook, com 20 pontos e nove ressaltos, lideraram ofensivamente os Rockets, que contaram ainda com importantes 13 pontos do suplente Jeff Green.

Nos Thunder, e além do grande jogo de Dort, destaque para o 'triplo duplo' do base ex-Rockets Chris Paul, que terminou o embate com 19 pontos, 12 assistências e 11 ressaltos.

Shai Gilgeous-Alexander, com 19 pontos, também esteve em bom plano nos OKC, ao contrário do italiano Danilo Galinari, que se ficou por quatro pontos, limitando-se a seis lançamentos de campo tentados (acertou dois).

No outro encontro da jornada de quarta-feira, o 'herói' foi Jimmy Butler, ao marcar dois lances livres, já sem tempo no marcador, para dar aos Miami Heat o triunfo por 116-114 sobre os Milwaukee Bucks e a liderança por 2-0 na série.

O base esloveno Goran Dragic, com 23 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências, liderou os Heat, enquanto Jae Crowder contribuiu com 16 pontos, Bam Adebayo com 15 e Duncan Robinson com 13, os mesmos de Butler.

Os suplentes Tyler Herro, com 17 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências, e Kelly Olynyk, com 11 pontos e cinco ressaltos, também foram determinantes no triunfo dos Heat.

Nos Bucks, o melhor foi o grego Giannis Antetojounmpo, que somou 29 pontos, 14 ressaltos e três assistências, secundado por 23 pontos, oito assistências e seis ressaltos de Khris Middleton.

Os 'play-offs' da NBA prosseguem hoje, na 'bolha' de Orlando, com as meias-finais de conferência, o primeiro jogo entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, e o terceiro entre os Boston Celtics, que lideram por 2-0, e os Toronto Raptors.

PFO // PFO

Lusa/Fim