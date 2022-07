O avançado de 27 anos tem sido apontado pela comunicação social como reforço do Sporting para a temporada 2022/23, tendo recorrido à rede social Instagram para agradecer também os momentos vividos "de rei ao peito", sem esquecer aquele que foi "o momento mais feliz da sua vida".

"A oportunidade de saída surge naturalmente e fez com que as duas partes concordassem, nunca colocando em causa o respeito que mantenho e sempre manterei pelo Vitória SC. Aqui cresci, como jogador e como pessoa", revelou Rochinha, na publicação, sem adiantar o destino.

Em Guimarães, Rochinha viveu o "momento mais triste da sua vida, mas onde sentiu a força e o apoio do clube e dos vitorianos que o acolheram desde o primeiro dia", porém, por outro lado, teve o "momento mais feliz, quando se tornou pai".

Por fim, enalteceu a "gente tão boa e as amizades que leva para a vida", manifestando "gratidão e orgulho por ter feito parte da grandeza do Vitória".

Rochinha terminou a sua formação no Benfica, depois de ter jogado também no Boavista, Feirense e FC Porto nos escalões jovens, alinhou na equipa B dos 'encarnados' na época 2014/15, sendo nessa temporada emprestado aos ingleses do Bolton.

O extremo seguiu depois para os belgas do Standard Liège e na época seguinte, em 2016/17, transferiu-se para o Boavista, clube onde permaneceu até meio da época 2018/19, quando foi contratado pelo Vitória de Guimarães.

Rochinha, que terminava contrato com os vimaranenses no final da época 2022/23, foi um elemento importante nas três temporadas e meia em que esteve no clube, somando 122 jogos pelo Vitória Guimarães, com 19 golos e 17 assistências nas diferentes competições.

O jogador, que foi internacional pelas seleções de sub-19 e sub-17 de Portugal, esteve em 36 jogos do Vitória de Guimarães na última época e apontou sete golos.

