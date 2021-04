Rochele, 11.ª do 'ranking' mundial, uma posição acima de Leric, conseguiu garantir a vitória com uma projeção a Ceric a 48 segundos do final do combate.

Antes, a judoca do Benfica, que esteve isenta na primeira ronda, tinha vencido a alemã Renee Lucht, 39.ª do 'ranking', por 'ippon', após um terceiro castigo à sua adversária, aos 02.51 minutos de combate.

RPM // AJO

Lusa/Fim