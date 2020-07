O técnico dos vila-condenses reconheceu que a sua equipa está num "bom momento", sublinhado pelo triunfo da jornada anterior, frente ao Sporting de Braga (4-3), ao qual espera dar sequência no desafio em Barcelos.

"Penso que, para o Gil Vicente, somos dos piores adversários que podiam encontrar nesta altura. Temos apresentado dinâmica, qualidade de jogo, e atitude nos jogadores. Seremos um adversário incómodo, mas também conto que o Gil Vicente seja difícil de bater", disse Carlos Carvalhal.

O treinador do Rio Ave antecipou "um jogo complicado, pela valia do adversário e pela sua necessidade pontuar", elogiando "a organização das equipas do [treinador] Vítor Oliveira", mas preferindo voltar o foco para os seus pupilos.

"A dinâmica do grupo tem sido boa. Mesmo com alternância nos jogadores a equipa tem correspondido. Termos revertido um resultado desfavorável, na última jornada, prova que temos uma equipa mentalmente forte", vincou Carvalhal.

Ainda assim, o técnico recusou traçar objetivos mais abrangentes para o que resta do campeonato, nomeadamente, atingir a melhor classificação de sempre da história do clube na I Liga, que está a quatro pontos de distância, ou a ambição por um lugar de acesso às competições europeias da próxima época.

"O foco está neste jogo com o Gil Vicente, não nos dispersamos com outros objetivos. Pensamos em fazer o melhor a curto prazo", vincou Carlos Carvalhal.

O treinador não divulgou a lista de convocados, mas sabe que não pode contar com os castigados Diogo Figueiras e Santos e com os lesionados Júnior Rocha e Jambor. Já Lucas Piazon e Filipe Augusto, que treinaram com limitações durante semana, devido a problemas físicos, estão em dúvida para esta jornada.

O Rio Ave, quinto classificado, com 47 pontos, joga no domingo no terreno do Gil Vicente, 12.º com 33, em partida agendada para as 17:00, que terá arbitragem de Ianco Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.

