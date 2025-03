"Vamos fazer tudo para obter o direito de estar na 'final four'. Vimos aqui para ganhar. Sabemos que vamos jogar contra uma melhor equipa, com jogadores mais conhecidos do que os nossos, mas achamos que podemos fazer tudo o que é possível para ganhar. Temos o sonho de ter sucesso", sublinhou Brian Riemer, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo.

O selecionador dinamarquês falou aos jornalistas no Estádio José Alvalade, em Lisboa, 'palco' do jogo decisivo perante os portugueses e na sequência da vitória caseira por 1-0 em Copenhaga, depois de um ligeiro atraso na chegada da comitiva a solo português.

"É muito bom estar aqui em Portugal, um sítio com muita história e que produziu dos melhores jogadores da história, desde Rui Costa e agora Cristiano Ronaldo. É um sonho fazer parte desta história e jogar neste estádio fenomenal. Estamos aqui com um bom sentimento e faremos tudo para fazer os dinamarqueses felizes", realçou o treinador.

Briam Riemer assegurou que os jogadores estarão preparados para jogar 120 minutos, caso aconteça o encontro decidir-se apenas no prolongamento, e espera uma seleção portuguesa "com toda a energia e força" para reverter o resultado do primeiro duelo.

"Uma coisa que eu aprendi como treinador é que os jogos nunca são iguais. Esperamos estar cá com a coragem de fazer frente ao adversário", expressou ainda Brian Riemer.

O sportinguista Morten Hjulmand foi o escolhido para ser o porta-voz do plantel dinamarquês na antevisão à partida, que se vai disputar num estádio que bem conhece, rejeitando acreditar em alguma instabilidade no seio da seleção de Portugal.

"Não sentimos que existem problemas. Nós consideramos Portugal uma das melhores seleções do mundo, com jogadores de classe mundial. Queremos focar-nos em nós e no nosso jogo. Claro que temos algumas ideias sobre a forma como vamos jogar, mas não pensamos em qualquer tipo de instabilidade de Portugal", disse o centrocampista.

Portugal e Dinamarca defrontam-se a partir das 19:45 de domingo, em duelo a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações de futebol, que se realiza no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá a arbitragem de Slavko Vincic, da Eslovénia.

DYRP // PFO

Lusa/Fim