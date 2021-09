Afirmando "alimentar-se de sonhos, como qualquer ser humano", Ricardo Soares disse que seu "é conquistar pontos ao FC Porto - mais que um sonho, é um objetivo".

O técnico gilista, que falava na conferência de imprensa de antevisão da partida, considerou que a equipa portista está "mais forte que no ano passado" e é mesmo "o FC Porto mais forte dos últimos anos".

"Está mais forte porque mantém o treinador há uma série de anos, o que é uma vantagem muito grande, porque conhece bem os seus jogadores e estes as ideias do seu técnico. O Sérgio Conceição personifica o que é o FC Porto, o que dá uma simbiose muito grande entre clube e massa adepta, fundamental para as vitórias, tem um plantel que mexeu pouco, tem um conjunto de soluções muito forte, como por exemplo os jovens jogadores que estão agora a amadurecer. Tudo somado, este é o FC Porto mais forte dos últimos anos", detalhou.

Ricardo Soares disse ainda esperar que o FC Porto, que recebe na terça-feira o Liverpool, para a Liga dos Campeões, "apresente a sua melhor equipa".

"Não me parece que subestime o valor do Gil Vicente, o FC Porto já nos habituou a respeitar-nos. Mas, mais importante do que o FC Porto possa apresentar é a nossa capacidade, o que controlamos, a nossa ambição. Sabemos da nossa qualidade e queremos conquistar pontos", disse.

Ausência certa é a do internacional português Pepe, devido a lesão, o que o treinador do Gil Vicente lamenta, considerando o veterano central "um jogador importantíssimo no FC Porto".

"Não é por acaso que faz os jogos todos, dificilmente é poupado. Gostava que participasse, porque gosto de ver os melhores em campo, isso é importante para o futebol. Vamos estar na máxima força e gostava que o adversário também estivesse", disse.

O treinador da equipa de Barcelos concorda "em absoluto" com Sérgio Conceição, que afirmou que cabe ao FC Porto assumir as despesas do jogo.

"Luta por objetivos diferenciados dos nossos, cabe-nos equilibrar as forças. É uma luta desigual, mas temos muita confiança em nós, no nosso processo de jogo e não vamos abdicar dele, isso está fora de questão, é um grande desafio para nós e queremos provar que podemos jogar olhos nos olhos seja contra quem for", disse.

Ricardo Soares deixou ainda elogios a Sérgio Conceição, considerando que está a "deixar uma marca bem vincada no FC Porto: tem feito um trabalho extraordinário e é um dos melhores treinadores portugueses".

"Temos consciência de que é um jogo em que pouco temos a perder, temos a responsabilidade de dar o máximo e fazer um bom jogo, sinto os jogadores com uma grande capacidade de trabalho", frisou.

O Gil Vicente não vence há quatro jogos (duas derrotas e dois empates), mas o treinador preferiu destacar outra análise desses números.

"Em seis jogos para o campeonato, pontuámos em quatro, mais os dois da Taça da Liga [uma vitória e um empate que, depois de desempate por grandes penalidades, ditou o afastamento, pelo Paços de Ferreira], fizemos oito jogos em que não perdemos em seis. Isto, num clube como o Gil Vicente é meritório, não é por acaso que está na classificação que está [sétimo]", disse.

Ricardo Soares destacou ainda a importância de melhorar a eficácia ofensiva.

"É decisiva. Contra equipas deste nível, termos uma boa eficácia e um pouco de sorte à mistura acontecem resultados favoráveis às equipas menos fortes. Na sexta-feira, podemos ir uma vez ou duas e concretizar e pode bastar para um bom resultado", disse.

Gil Vicente, sétimo classificado, com oito pontos, e FC Porto, segundo, com 14, defrontam-se a partir das 21:15 de sexta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

GYS // AJO

Lusa/Fim.