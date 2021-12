A equipa de Barcelos interrompeu na última jornada, com a derrota caseira ante o Sporting (3-0), uma série de cinco rondas consecutivas sem perder (três vitórias e dois empates), mas o técnico considerou esse desaire como "passado".

Ricardo Soares reforçou a "grande ambição" da equipa e o desejo de ir a Tondela impor o seu jogo, desvalorizando a trajetória negativa dos beirões nas últimas jornadas.

O Tondela vem de apurar-se para os quartos de final da Taça de Portugal, após eliminar o Estoril Praia (3-1, em casa), mas, no campeonato regista três derrotas consecutivas (e cinco desaires nas últimas seis rondas), sendo uma das piores defesas da prova.

"Respeitamos muito o adversário, que tem qualidade, só sendo humildes podemos alcançar o sucesso. O Tondela tem um conjunto de jogadores muito interessante, com muita qualidade individual, tecnicamente muito evoluídos, com jogadores rápidos e móveis na frente, com grande dinâmica, é uma boa equipa", avaliou.

Em julho, as duas equipas defrontaram-se na fase preliminar da Taça da Liga, com o Tondela a levar a melhor.

"Nessa altura, o Tondela não tinha o plantel totalmente composto, houve algumas entradas que reforçaram e trouxeram mais qualidade e competitividade à equipa. 70 ou 80 por cento da equipa vem da época transata, mais o treinador, por isso têm uma ideia muito vincada, que conhecemos muito bem e seguramente não vamos ser surpreendidos pela sua capacidade", disse.

Contudo, Ricardo Soares frisou "olhar muito mais" para a sua equipa: "para o que somos e para o que controlamos. Vamos, mais uma vez, para impor o nosso jogo, não abdicamos da nossa forma de jogar, os jogadores estão muito motivados para irem a jogo e voltarem às vitórias".

Desde 2002/03 que o Gil Vicente não tinha tantos pontos à passagem do Natal e, questionado sobre se a equipa poderá fazer a melhor época de sempre em termos de classificação, Ricardo Soares disse que "o melhor está para vir", mas remeteu para o final da temporada.

"Temos é que ser a melhor versão de cada um, jogadores e treinador, dar tudo todos os dias, com uma capacidade de superação muito grande e querer mais e melhor. O melhor está para vir nesta equipa, temos muito que palmilhar porque a I Liga é muito competitiva, mas atendendo aos sinais que a equipa tem dado, temos uma margem de crescimento muito grande. No final, iremos fazer as contas", disse.

O defesa direito Zé Carlos deve estar de regresso ao 'onze' gilista após ter cumprido castigo diante dos 'leões', enquanto Fujimoto, expulso nessa partida, é baixa certa. O treinador não quis desvendar quem será o substituto do médio japonês no 'onze', manifestando "confiança" no jogador "que terá mais ­uma oportunidade".

Sobre a possibilidade de o mercado de janeiro poder levar alguns jogadores, Ricardo Soares disse não estar "minimamente preocupado com isso", tendo mesmo frisado que uma das suas funções é "criar valor para o clube tomar as melhores decisões".

"Temos jogadores com muita capacidade para, num futuro próximo, terem espaço em clubes de maior dimensão", deixou.

???Gil Vicente, oitavo classificado, com 20 pontos, e Tondela, 15.º, com 12, defrontam-se a partir das 17:00 de terça-feira, no Estádio João Cardoso, em Tondela, jogo que será arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.

