Ricardo Soares disse esperar um "jogo difícil" diante de uma equipa do Boavista, com "qualidade", "muito compacta para o tempo de treino que tem" e que "fez agora dois excelentes resultados, que lhe permitiram ir para a fase de grupos da Taça da Liga".

"Nós estamos preparados para a primeira jornada, trabalhámos muito, com qualidade, e estamos preparados para um jogo intenso, difícil, mas, como é óbvio, esperamos vencer e tudo vamos fazer por isso", disse, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Ricardo Soares considera que o Gil Vicente conseguiu "fazer um bom plantel", para uma época em que espera passar "dificuldades inerentes à competitividade da I Liga", mas também em que quer "mais qualidade".

"Estou com boas sensações. O grupo tem demonstrado grande capacidade de trabalho, espírito familiar, sabemos o quão importante é esse ADN e quem veio já está a interpretar esses valores", disse.

O treinador frisou a vontade de o Gil Vicente apresentar "mais qualidade" em relação à última época, em que foi 11.º classificado.

"Queremos melhorar a qualidade de jogo e sofrer menos no que são os objetivos, que passam claramente pela manutenção, mas queremos fazer mais e melhor, fazer um jogo que possa orgulhar todos os gilistas. Queremos apresentar um ADN muito próprio, sermos muito competitivos, com um jogo positivo e que possa ser uma equipa vencedora porque tudo gira em torno dos resultados", disse.

Sobre o mais recente reforço, o ponta de lança Marcelo Santos, disse ser "um jogador com características muito próprias, mais de área".

"Teve algum tempo inativo e precisará de tempo para conhecer os colegas e o modelo de jogo, melhorar fisicamente", disse.

O treinador anteviu ainda um "ano de explosão" para o japonês Fujimoto, numa posição mais central do terreno.

"Tem um talento natural, precisa de ganhar algumas valências que o tornem num grande jogador, porque bom já é. É altamente inteligente, percebe tudo do jogo, vê tudo antes dos outros, é um jogador fantástico", elogiou.

Ricardo Soares notou ainda que o plantel não está fechado, porque "o mercado é o que é".

"Tudo pode mudar de um dia para o outro, pode haver entradas e saídas de jogadores que se possam destacar, essa é um dos meus objetivos também. Se houver oportunidade de negócio a direção, em quem confio totalmente, vai fazê-lo", disse.

O Gil Vicente tem três baixas para o jogo com os boavisteiros: João Afonso (recupera de cirurgia ao joelho depois de lesão no final da época passada), Antoine Léautey (operado na sexta-feira ao menisco do joelho esquerdo, sendo a previsão do clube que esteja disponível dentro de seis semanas) e Élder Santana (limitações num adutor).

Ricardo Soares deixou ainda um apelo aos adeptos gilistas.

"Gostava que segunda-feira pudessem vir em massa, dentro das regras de lotação do estádio. Jogamos para eles, são parte integrante das nossas vitórias, com eles tudo é mais fácil e mais belo", frisou.

Gil Vicente e Boavista defrontam-se a partir das 20:15 de segunda-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

