Último classificado do campeonato, o Belenenses SAD venceu na última jornada o Vitória de Guimarães (1-0), apenas o seu terceiro triunfo no campeonato, e o treinador dos gilistas disse prever "um jogo difícil contra uma equipa que vem de uma vitória certamente moralizadora, que tem qualidade e que luta pela manutenção".

"Com a entrada do novo treinador [Franclim Carvalho], a equipa tem dado alguns sinais de retoma, nomeadamente no último jogo, em que traduziu isso em pontos", disse, em conferência de imprensa, garantindo, por seu turno, um Gil Vicente "muito motivado" e "com muita vontade de conquistar pontos".

A equipa de Barcelos vem de uma vitória, fora, diante do Vizela (1-0), e nas últimas 13 jornadas somou oito triunfos, quatro empates e apenas uma derrota (3-0 com o Sporting, em casa), pelo que, se vencer no sábado, ultrapassa já a pontuação do ano passado (39).

"O objetivo principal foi sempre a manutenção. Tínhamos a meta de fazer melhor que na época transata, ainda não aconteceu [ultrapassar a pontuação], mas é mais uma oportunidade de ir a jogo e mostrar que estamos no caminho certo. Os meus jogadores têm uma vontade enorme de trabalhar, é uma coisa inacreditável, e uma capacidade de superação incrível", elogiou.

Ricardo Soares lembrou que "ainda faltam 12 jogos" para terminar o campeonato e considerou que a equipa "ainda pode crescer mais".

"Deu um salto qualitativo, mas individualmente ainda há jogadores que podem fazer melhor e nós, equipa técnica, temos a obrigatoriedade de puxar por eles e estimulá-los", disse.

Fran Navarro, melhor marcador da equipa e um dos melhores do campeonato, com 12 golos, é baixa para o encontro, devido a castigo. O ponta-de-lança espanhol só tinha falhado um jogo, na derrota caseira com o Benfica (0-2), na terceira jornada, há quase seis meses.

"O Fran é um jogador preponderante na nossa forma de jogar, ofensiva e defensivamente, é um jogador muito importante no Gil Vicente e é muito mais que números, muito mais que golos. É o primeiro elemento de pressão, que permite ter consistência defensiva logo à saída do adversário, tem um compromisso e caráter enormes, é certamente um jogador que nos faz falta, mas não é um problema para mim a saída dele. Quem jogar vai estar completamente identificado com o nosso modelo de jogo e as nossas dinâmicas", disse.

Por outro lado, Ricardo Soares comentou o facto de ter recebido o prémio de melhor treinador do mês de janeiro, atribuído pela Liga de clubes.

"É uma satisfação enorme. Lutamos todos os dias para fazer o nosso melhor e o prémio é um reconhecimento disso. Sendo atribuído pelos meus colegas de profissão, tem um impacto diferente. Agradeço-lhes por isso, mas devo dizer que este prémio não é meu, é do clube, dos nossos adeptos e, especialmente, da minha equipa técnica e dos meus jogadores. Sou eu que o vou receber, mas não é um prémio individual, porque o futebol é um desporto coletivo", disse.

O treinador mostrou ainda a sua "alegria e satisfação" pela crescente simbiose entre adeptos e o clube e prometeu que o Gil Vicente será sempre uma equipa "que vai deixar a pele em campo e lutar em qualquer campo pela vitória".

Gil Vicente, quinto classificado, com 37 pontos, e Belenenses SAD, 18.º e último, com 15, defrontam-se a partir das 15:30 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos.

