O máximo de pontos que a equipa de Barcelos conseguiu no principal escalão do futebol nacional -- 53 - foi alcançado em 1999/00, época em que acabou em quinto lugar, numa equipa então orientada por Álvaro Magalhães.

"É uma marca enorme, não é por acaso que é a melhor classificação da história do clube, mas a nossa preocupação não é essa, mas demonstrar a nossa capacidade, valorizar o jogo e ter um futebol positivo. Se é possível? É, há 10 jogos e muitos pontos em disputa e vamos lutar até à exaustão, mas não pelo recorde", disse na antevisão da receção ao Estoril Praia, de sexta-feira, da 25.ª jornada da I Liga.

A equipa de Barcelos não perde há nove jornadas consecutivas (seis vitórias e três empates), registando apenas uma derrota (3-0 com o Sporting, em casa) nas últimas 15 rondas.

Na última jornada, foi ao Estádio do Dragão empatar com o FC Porto, líder do campeonato, por 1-1, sendo que jogou com menos uma unidade desde os dois minutos de jogo, por expulsão de Vítor Carvalho.

O treinador disse não ter sido necessário passar uma mensagem para evitar algum deslumbramento no balneário: "levámos as coisas com naturalidade, não falámos sobre isso. A nossa base de trabalho é melhorar a equipa, pensamos que os jogadores têm vindo a fazer, não foi só neste jogo".

Com uma vantagem para o sexto classificado, o Vitória de Guimarães, já de 11 pontos, Ricardo Soares, apesar de já ter assumido, corroborando as declarações do presidente gilista Francisco Dias da Silva, uma redefinição de objetivos, não fala em concreto do apuramento para uma competição europeia, que seria inédito na história do clube.

"Não se trata de assumir ou não, trata-se de realismo. Viemos com grande ambição para esta época, situamos os nossos objetivos na manutenção e, depois, em fazer melhor do que a época passada e isso já foi conseguido. Faltam 10 jornadas para o fim", disse, prometendo aos adeptos que a equipa vai "deixar a pele em campo e lutar sempre pelo melhor resultado possível".

Ricardo Soares assumiu ficar contente com os elogios que tem recebido, mas frisou que "as coisas mudam rapidamente para um treinador" e revelou ter uma "filosofia de vida" com o mote "se não nos prepararmos para perder, nunca vamos saber ganhar".

"Temos que ter a consciência e o equilíbrio que é bom e queremos mais, mas que temos que olhar sempre para a frente. O melhor ainda está para vir, sendo que é muito difícil um treinador manter o sucesso todos os anos", disse.

Questionado sobre se a sua equipa será agora uma espécie de 'alvo a abater' pelas outras, Ricardo Soares admitiu que sim, mas "como outra equipa qualquer", porque a I Liga é "um campeonato altamente competitivo e com enorme qualidade".

"Por vezes, olhamos para as coisas menos positivas, que nós, intervenientes, temos que evitar, mas devemos valorizar muito a nossa Liga", completou.

Numa semana de trabalho mais curta, o treinador disse sentir "a equipa com vontade de ir a jogo" diante dos 'canarinhos'.

"Tivemos menos dias do que é normal numa semana padrão, foi importante recuperar e focarmo-nos para o que aí vem, que é o Estoril, uma equipa com qualidade, muito bem orientada, que chegou a ser a equipa sensação do campeonato, e justamente, joga bem, tem uma boa ideia de jogo", concluiu.

Vítor Carvalho é baixa certa devido a castigo, devendo avançar para o 'onze' o médio Aburjania.

Gil Vicente, quinto classificado, com 41 pontos, e Estoril Praia, sétimo, com 30, defrontam-se a partir das 20:15 de sexta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos.

