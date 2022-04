Nos últimos cinco jogos em casa, o Gil Vicente só conseguiu vencer por uma vez (2-0 ao Belenenses SAD) e o técnico assumiu que a equipa podia ter mais pontos.

"Temos dados que nos permitem analisar e a diferença não é assim tão grande fora ou em casa. Temos uma identidade muito particular e não vejo isso como um problema. A equipa tem feito mais do que o suficiente para ter outros resultados, mas às vezes há estes ciclos, ao contrário de outros em que até venceu e não merecia tanto. Eu analiso a consistência e não o resultado, que não conseguimos controlar", disse.

A equipa de Barcelos vem de um empate na última ronda (2-2 em Famalicão) e de quatro jornadas seguidas sem vencer no campeonato -- e soma apenas um triunfo nas últimas sete.

Admitindo não estar contente com os últimos resultados, Ricardo Soares vincou que a estratégia passa por ir "jogo a jogo", mas assumiu a ambição de manter o quinto lugar.

"Entramos em todos os campos para vencer, mas se estamos em quinto lugar é porque temos feito um trabalho para isso. Até podíamos ter mais pontos, para o que temos produzido é manifestamente pouco. Pressão? Estávamos pressionados quando estávamos a dois pontos do quinto lugar e passámos por eles, depois a equipa deu sempre uma resposta cabal", disse.

A distância para o sexto classificado, o Vitória de Guimarães, é agora de cinco pontos e Ricardo Soares assumiu, por fim, querer garantir a atual posição: "estamos a quatro jornadas do fim, numa situação privilegiada que é o quinto lugar e queremos mantê-lo".

Os pacenses foram goleados na última jornada precisamente em Guimarães (4-0), mas estão tranquilos na tabela classificativa.

"O Paços de Ferreira é uma equipa que após a entrada do César Peixoto tem conquistado bastantes pontos, estava numa situação difícil e ultrapassou-a com mérito. Melhorou no processo de jogo, está mais competente a defender e é uma equipa mais ofensiva também", disse.

Por tudo isso, e por esperar um Palos de Ferreira a "jogar o jogo pelo jogo", disse antever "um excelente jogo" de futebol, "muito competitivo e equilibrado", garantindo um Gil Vicente "igual a si próprio a jogar por vencer".

A equipa gilista esteve a perder por duas vezes na última jornada e recuperou outras tantas para conseguir o empate a duas bolas, reação que agradou "e de que maneira" ao técnico, nomeadamente o "equilíbrio emocional" da equipa.

"Permitiu-nos resgatar um ponto que é pouco para o que a equipa produziu", sobretudo na segunda parte, disse.

Os médios Vítor Carvalho e Fujimoto, habituais titulares, são baixas devido a castigo, mas o treinador, apesar de "triste por eles", mostrou-se "tranquilo" nos jogadores que os vão substituir.

Gil Vicente, quinto classificado, com 47 pontos, e Paços de Ferreira, oitavo, com 36, defrontam-se a partir das 20:30 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por Rui Costa, da associação do Porto.

