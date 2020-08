O único português ainda em prova fez o percurso com um total de 69 pancadas, ficando a sensação de que poderia ter feito um pouco melhor, já que registou um 'duplo bogey' (duas ou mais pancadas acima do par), num dos buracos.

O total de pancadas após três dias é de 205 pancadas, o que o deixa sensivelmente a meio da tabela - estão 73 em competição - para a última ronda.

O inglês Andy Sullivan, com mais uma volta fantástica, agora com 64 pancadas, melhor que qualquer adversário, reforçou consideravelmente a liderança. Sexta-feira, já tinha sido brilhante, com um recorde do campo, a 62 pancadas.

Comanda com 21 pancadas abaixo do par, uma confortável vantagem de cinco sobre o compatriota Steven Brown e seis sobre o trio de adversários que partilha o terceiro posto.

FB // RPC

Lusa/fim