Depois de uma estreia pouco feliz por parte dos dois representantes nacionais membros do European Tour, o algarvio Ricardo Santos conseguiu, contudo, empreender uma boa recuperação na segunda volta, traduzida em 68 pancadas, três abaixo do Par do campo, e passar o 'cut', fixado nas 147 pancadas (+3).

"Joguei e patei bem. Fui muito sólido do 'tee' ao 'green', e nunca estive em perigo. Falhei um ou outro 'green', mas para o sítio certo e consegui fazer sempre 'chip' e 'putt'", comentou à agência Lusa o profissional de Faro.

Ricardo Santos, após os 75 'shots' inaugurais, registou hoje três 'birdies' (nos buracos 3, 4 e 12) com uma exibição isenta de 'bogeys' e totalizou 144 pancadas (Par), ascendendo, assim, ao 31.º lugar do 'leaderboard', que continua a ser liderado pelo espanhol Alejandro Cañizares, com um agregado de 137 pancadas (67+70).

"A maior diferença esteve no 'putt', que hoje correu bem melhor, e na escolha dos tacos no 'shot' ao 'green'. Ontem [quinta-feira], tinha tomado duas decisões más e, como já tinha essa referência, hoje foi mais fácil escolher o taco", confessou, mostrando-se confiante no seu jogo.

Já Pedro Figueiredo, que havia concluído a primeira jornada com 80 pancadas (+8), assinou hoje quatro 'bogeys' (2, 4, 14 e 17) e um 'birdie' (15) para entregar um segundo cartão com 75 'shots' (+3) e somar um agregado de 155 pancadas (+11).

Apesar de ter subido de rendimento e na classificação para a 127.ª posição, o jogador de Azeitão falhou, pela terceira vez consecutiva esta temporada, o acesso ao grupo de golfistas apurados (73) para os últimos 36 buracos do torneio dotado de um milhão de euros em prémios monetários e dois mil pontos da Corrida para o Dubai.

