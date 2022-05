Ricardo Santos, que na primeira volta integrava o grupo dos 26.os classificados, depois de ter somado 69 pancadas (duas abaixo), esteve hoje em excelente plano, somando 66 pancadas, um registo apenas superado por dois jogadores e igualado por outros quatro.

Nesta sua segunda volta, Ricardo Santos somou apenas um 'bogey' (uma pancada acima do Par do buraco) e seis 'birdies' (uma abaixo), um registo que lhe vai permitir entrar no fim de semana a discutir os primeiros lugares da prova belga.

Menos felizes estiveram os outros dois jogadores portugueses, que ficaram fora do 'cut', com Pedro Figueiredo a efetuar o Par do campo, o mesmo registo de quinta-feira, ao concluir o dia com três 'birdies' e três 'bogeys', ficando a apenas uma pancada de passar o 'cut', fixado nas menos uma, e assim ainda poder manter-se em prova no fim de semana.

Depois de um arranque de percurso menos bom, Ricardo Melo Gouveia ainda chegou a meio da volta com hipóteses de entrar no 'cut', mas a fase final não lhe correu bem e terminou o dia com três 'birdies', três 'bogeys' e um duplo-'bogey', fechando a prova com três pancadas acima do Par.

Na liderança está um trio formado pelo alemão Matti Schmid e pelos britânicos Dale Whitnell e Sam Horsfield, todos com 134 pancadas (oito abaixo do Par), apenas menos uma do que o grupo que integra Ricardo Santos.

