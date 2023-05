Com 71 pancadas no total do percurso, uma abaixo do par do campo, Santos entregou um cartão em que se registam três 'birdies' (uma abaixo, no buraco) e dois 'bogeys' (uma acima).

A passagem do 'cut' é uma perspetiva realista para Ricardo Santos, mas não tanto para os outros lusos, Ricardo Melo Gouveia, que segue em 120.º, com 75 pancadas, três acima do par, e Pedro Figueiredo, 149.º, com 78 pancadas, seis acima.

Ricardo Melo Gouveia registou hoje dois 'birdies' e cinco 'bogeys' e Pedro Figueiredo teve somente um 'birdie', com três 'bogeys' e ainda dois 'bogeys' duplos.

A prova de Cromvoirt, que decorre até domingo e pontua para o DP Worl Tour da modalidade, é amplamente dominada pelo espanhol Jorge Campillo, com 63 pancadas, nove abaixo do par e três a menos que os mais diretos perseguidores.

