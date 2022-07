A dupla lusa teve um desempenho semelhante, ao finalizar os 18 buracos com um total de 71 pancadas, uma abaixo do PAR do campo de Southport.

Os dois jogadores cumpriram ainda o dia com o mesmo 'score', com ambos a realizarem três 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima).

O britânico Paul Waring, com 63 pancadas, nove abaixo do PAR, lidera a prova, seguido do compatriota Garrick Porteous, com mais duas (65), à frente de um quarteto com 66.

