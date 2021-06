O mais velho dos irmãos Melo Gouveia completou hoje a terceira volta ao traçado Par 72 espanhol com 67 pancadas, cinco abaixo o Par, com 'birdie' (uma abaixo) nos buracos 2, 4, 6, 10, 11, 13 e 14 e 'bogey' (uma acima) no 5 e 8.

"Tenho jogado de forma consistente, embora o meu jogo curto não esteja ao melhor nível. De resto, muito sólido e hoje estive bem em todas os aspetos do jogo. Só cometi duas falhas, ao escolher o ferro errado no buraco 5, onde fui parar à água, e fazer um 'putt' curto no 8", contou o profissional, de 29 anos, em declarações à Lusa.

Com um agregado de 208 pancadas (71+70+67), oito abaixo do Par, Ricardo Melo Gouveia está empatado com mais três golfistas no sexto lugar do 'leaderboard', a dois 'shots' do terceiro classificado, o alemão Alexander Knappe.

Já Tomás Gouveia, depois de fechar a segunda ronda com duas pancadas abaixo do Par, voltou hoje a repetir os 74 'shots' iniciais e desceu ao 63.º lugar da classificação, liderada à partida para os últimos 18 buracos pelo belga Kristof Ulenaers, com um agregado de 197 pancadas (-19).

SRYS // NFO

Lusa/Fim