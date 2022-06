Mais atrasado na tabela está Ricardo Santos, apenas 115.º após o percurso inicial.

Com um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par) no 17.º buraco, Ricardo Melo Gouveia relançou-se na competição, após um 'bogey' (uma acima) no buraco anterior. Antes, tinha já dois 'birdies' (uma abaixo), tendo terminado a volta inaugural ao percurso com 69 'shots', três abaixo do par.

Menos bem está Ricardo Santos, que fechou o dia com 73 pancadas, uma acima do par, com quatro 'bogeys' (uma acima) a anularem os três 'birdies' que conseguiu fazer.

O Horizon Irish Open, que decorre em County Kilkenny, é provisoriamente liderado pelo neozelandês Ryan Fox, com 64 'shots', oito abaixo do par.

FB // MO

Lusa/fim