Um duplo 'bogey' no último buraco (um par quatro que Ricardo Melo Gouveia concluiu com seis pancadas) impediu o melhor representante português de lutar por um lugar no 'top 20', levando-o a entregar um cartão com 73 pancadas, duas acima do par do campo, e um agregado de 282.

Até esse momento, Ricardo Melo Gouveia tinha efetuado dois 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e outros tantos 'bogeys' (uma acima), parecendo poder terminar num lugar de maior destaque um torneio em que fechou o primeiro dia na 119.ª posição.

O golfista português, de 31 anos, obteve a quarta melhor classificação do ano, depois do sétimo lugar no Open dos Países Baixos, do oitavo no Campeonato Barbasol, nos Estados Unidos, e do 26.º no Campeonato da Catalunha, em Espanha.

Se Ricardo Melo Gouveia caiu oito lugares em relação a sábado, Ricardo Santos baixou 22, para a 50.ª posição final, depois de hoje ter concluído o percurso com 75 golpes, quatro acima do par do campo, fruto de seis 'bogeys' e apenas dois 'birdies', despedindo-se com um total de 285.

A competição foi conquistada por Migliozzi, de 25 anos, graças a um sensacional desempenho no último dia, no qual terminou com 62 pancadas, nove abaixo do par e fruto de nove 'birdies', despedindo-se com um total de 268, menos uma do que o anterior líder, o dinamarquês Rasmus Hojgaard.

Pedro Figueiredo, o outro português que esteve presente no Le Golf National, a cerca de 20 quilómetros de Paris, não conseguiu passar o 'cut' na sexta-feira, terminando no 133.º lugar.

RPC // JP

Lusa/Fim