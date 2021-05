O profissional português, que detém três títulos do Challenge Tour, alcançados entre 2014 e 2015, encerrou a participação no Dormy Open com um total de 274 pancadas (70+66+71+67), 14 abaixo do Par do campo, e ficou isolado na terceira posição, a apenas um 'shot' de discutir o 'play-off' com o sueco Björn Hellgren e o francês Félix Mory, que viria a ganhar o troféu no segundo buraco do desempate.

Melo Gouveia havia partido para a derradeira ronda do quarto posto do 'leaderboard', empatado com o finlandês Roope Kakko, o francês Jérôme Lando Casanova e o sueco Marcus Svensson, mas conseguiu descolar da concorrência com umas finais 67 pancadas (-5), na sequência de sete 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 5, 8, 9, 13, 15, 17 e 18 e dois 'bogeys' (uma acima) no 3 e 14.

"Foi mais uma exibição bastante sólida e o 'putt' funcionou bem. Estou bastante satisfeito com aquilo que fiz. Foi uma semana muito positiva", comentou Ricardo Melo Gouveia, em declarações à Lusa.

Além de passar o 'cut' num evento do Challenge Tour, pela primeira vez esta temporada, o profissional natural de Lisboa, de 29 anos, deverá ascender ao 20.º lugar na Corrida para Maiorca, graças à terceira posição alcançada na prova, dotada de 200 mil euros em prémios monetários.

