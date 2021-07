"Queremos jogar um andebol pensado e rico e potenciar as características individuais de cada um dos nossos atletas. No fundo, queremos ganhar, pois estamos cá para sermos campeões. Temos uma equipa jovem, mas com muita qualidade", disse Ricardo Costa, em declarações aos canais do clube.

Ricardo Costa, de 44 anos, antigo internacional português, vai treinar em Alvalade o filho Martim Costa (ex-jogador do FC Porto), de 18 anos, que esta semana foi anunciado como reforço dos 'leões'.

Antes de chegar ao Sporting, Ricardo Costa, que, enquanto jogador, conquistou vários troféus em Portugal e em Espanha, já tinha treinado emblemas como FC Porto, FC Gaia, ISMAI e, ainda, a seleção de Cabo Verde.

"Sei da responsabilidade que representa abraçar este projeto, mas estou convicto de que temos tudo para alcançar o sucesso e construir uma grande equipa", disse Ricardo Costa, que pretende apresentar um estilo de jogo vistoso e apostar em jogadores jovens.

O treinador gosta de imprimir às suas equipas um jogo "de velocidade, de agressividade e de empenho", em que cada ação "é a mais importante" e "cada posse de bola tem de ser tratada com a máxima agressividade, tanto no ataque como na defesa".

"Temos uma equipa jovem, mas com muita qualidade. Iniciamos esta época um projeto focado em contratar jovens, dos melhores que há na Europa, e queremos ajudá-los a evoluir para tornarmos o Sporting campeão", referiu o treinador.

