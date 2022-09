Remco Evenepoel vence 18.ª etapa e reforça liderança da geral da Vuelta

O ciclista belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) venceu hoje a 18.ª etapa da Volta a Espanha, no alto do Piornal, reforçando a liderança da geral a três dias do fim da 77.ª edição da prova.