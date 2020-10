O atleta olímpico do Sporting completou os 2.000 metros da regata em 6.57,48 minutos, enquanto os seus parceiros de seleção, atletas do CN Setubalense, Afonso Costa e Dinis Costa chegaram a cinco e nove segundos, respetivamente.

Pedro Fraga, de 28 anos, e Afonso Costa, de 24, vão tentar em abril, em Varese, Itália, garantir uma das duas vagas europeias que sobram para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, no double scull ligeiro no qual o jovem Dinis Costa é suplente.

No seu último ano de sub-23, Inês Oliveira, do Sport Clube do Porto, impôs-se em 7.59,60, seguida de Inês Branco, do Infante, com mais nove segundos, e de Carla Fernandes, do Cerveira, a 22 segundos.

O Sporting Club Caminhense venceu a Taça Lisboa, que a federação de remo entende ser o troféu mais antigo do desporto português.

O barco de oito (8+) dos verdes de Caminha bateu a Associação Académica de Coimbra e o Viana Remadores do Lima.

