"Estou muito feliz e orgulhoso por ter assinado pelo Boavista. É um clube com grande passado, mas também com uma enorme ambição e de olhos postos no futuro. Tem uma história enorme e de conquistas, mas temos a obrigação de construir um novo caminho, que seja capaz de orgulhar os adeptos", vincou o avançado, que assinou um contrato de duas épocas, em declarações publicadas no sítio oficial dos 'axadrezados' na Internet.

Gorré, de 26 anos, internacional pela seleção do Curaçau, realizou 68 jogos e marcou oito golos pelo Nacional nas últimas três temporadas, além de ter acrescentado 14 partidas e três tentos durante um empréstimo ao Estoril Praia, na segunda metade de 2018/19.

"Estar em Portugal tem sido uma bela experiência e é altura de continuar a crescer e de triunfar no Boavista. O plantel e a equipa técnica têm qualidade para fazer uma época tranquila. É esse o nosso objetivo. Da minha parte, prometo dar sempre o máximo pelo clube e quero ajudar com o maior número possível de golos e assistências", apontou.

Natural dos Países Baixos e com raízes naquele país das Caraíbas, o avançado jogou também nos ingleses do Northampton Town, nos holandeses do Den Haag e nos galeses do Swansea, tendo passado 10 anos na formação do Manchester United.

"Sei que no Boavista os adeptos são tudo e isso faz-me lembrar Inglaterra, porque lá eles também amam verdadeiramente os seus clubes. Os adeptos são o foco principal desta grande instituição e tenho a certeza de que lhes vamos dar muitas alegrias ao longo da época. Eles vão estar sempre connosco e nós vamos dar tudo por eles", concluiu.

Gorré é o quarto reforço do Boavista para 2021/22, após as aquisições do defesa esquerdo Filipe Ferreira (ex-Tondela) e do ala direito brasileiro Nathan (ex-Vasco da Gama) e o empréstimo do guarda-redes iraniano Alireza Beiranvand (ex-Antuérpia).

Os 'axadrezados' estreiam-se na nova temporada no domingo, ao visitarem o estádio do também primodivisionário Marítimo, em encontro da primeira fase da Taça da Liga.

