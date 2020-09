"O Vitória Sport Clube informa que o jogador Nelson da Luz testou positivo a SARS-CoV-2 [novo coronavírus] nos exames efetuados à chegada a Portugal, não obstante os resultados negativos que antecederam e permitiram a sua viagem", lê-se no comunicado publicado hoje pelo emblema minhoto, no sítio oficial na Internet.

O clube de Guimarães frisou que o teste é "condição essencial para a integração dos jogadores no plantel", razão pela qual o extremo, de 22 anos, mesmo assintomático, "não chegou a integrar os trabalhos da equipa".

Na sequência do teste positivo, o Vitória de Guimarães cumpriu os "procedimentos protocolares", que passam pela "notificação das autoridades sanitárias", pelo "isolamento do jogador" contratado aos angolanos do 1.º de Agosto e "dos funcionários que com ele mantiveram contactos considerados de risco", informa o comunicado.

A estreia da equipa treinada por Tiago Mendes na edição 2020/21 da I Liga portuguesa de futebol está agendada para as 21:15 de sexta-feira, com a receção ao Belenenses SAD.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 924.968 mortos e mais de 29 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

TYME // RPC

Lusa/fim